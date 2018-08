ESCLUSIVA TMW - Gravina: "La C partirà quando sarà fatta chiarezza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il caos completo: la FIGC, con un cambio repentino rispetto al comunicato diramato in data 3 agosto, ha di fatto approvato la B a 19 squadre, con il calendario cadetto stilato e la C in rivolta, soprattutto con quelle squadre che ambivano al ripescaggio.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina.

Un calcio allo sbando: nessuno si aspettava il ripensamento di Fabbricini.

“Si, il calcio è allo sfascio, quello di ieri è stato un atto assurdo e avventato. Mi stupisce di come il commissario abbia adottato una decisione debole e pericolosa, per altro a soli pochi minuti dell'avvio del processo dei calendari di B”.

E' lecito quindi aspettarsi un inserimento, anche coatto, del Bari in Serie C?

“Io a questo punto mi aspetto di tutto, sono molto demoralizzato dal peso di questi provvedimenti: non c'è più logica di sistema, ma solo un tirare le giacche da una parte all'altra per ottenere tornaconto proprio. Io conservo gelosamente le risposte del commissario a modifiche che avevo richiesto su alcune norme, mi disse che sarebbe servito il consiglio federale per attuarle, poi mi trovo a vedere, inerme, che una situazione delicata come quella di ieri è affrontata così. Io non demordo, prima poi ci sarà un consiglio che ripristinerà il tutto”.

Ma quando arriverà questo consiglio?

“Adesso molto presto”.

Uno sciopero a oltranza della Serie C è adesso possibile?

“Lo sciopero a oltranza no, ma comunque continuiamo a chiedere chiarezza, e aspetteremo quindi le decisioni del tribunale sportivo e ordinario, perché nessuno deve veder calpestati i propri diritti”.