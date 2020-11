esclusiva Gubbio, Sainz-Maza: "Ci siamo sbloccati. E possiamo far più della salvezza"

"Dopo una vittoria si lavora meglio, c'è più serenità, ma non abbiamo ancora fatto niente: domenica ci aspetta una gara importante, dobbiamo scendere in campo per tornare a vincere. Portiamoci dietro questo entusiasmo che abbiamo, consapevoli che le prestazioni non sono mai mancate, e che questi tre punti possono essere la svolta della stagione".

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così, l'esterno offensivo del Gubbio Miguel Angel Sainz-Maza, match winner della gara contro il Ravenna. Confronto che ha siglato la prima vittoria della formazione umbra, ora prossima alla sfida interna contro la VirtusVecomp Verona.

Le prestazioni non sono effettivamente mai mancate: cosa c'è stato che non ha funzionato?

"E' vero, le prestazioni non sono mai mancate, ma alle volte abbiamo sbagliato troppe palle gol, e in qualche episodio avremmo potuto dare letture di gioco e interpretazioni diverse, ma la fortuna per ora non ci ha neppure girato a favore. A ogni modo aver conquistato i tre punti è stato di vitale importanza".

Il gol partita è stato tuo...

"Mi ha fatto piacere, voglio cercare di aiutare il più possibile la squadra, in questo momento è determinante far più punti possibile. E' vero che alla fine della stagione manca ancora molto, ma le giornate stanno passando, e noi dobbiamo stare quanto più possibile lontano dalla zona rossa della classifica, a ora bugiarda: siamo una squadra forte, possiamo fare più della salvezza".

Quali sono quindi gli obiettivi del Gubbio?

"Intanto pensiamo a toglierci dalla parte bassa della classifica, questo è il primo step, poi vediamo. E' stato importante sbloccarsi, sappiamo che possiamo fare meglio".

Sono stati di disturbo i rumors, sempre smentiti dal club, che volevano mister Torrente verso l'esonero?

"Per il club e per noi il tecnico non è mai stato in discussione, ma è chiaro che la vittoria ha dato più serenità anche a lui".