ESCLUSIVA TMW - Guffanti e il Vicenza: "Abbiamo visioni diverse"

© foto di Federico De Luca

E' di poco fa la notizia delle divergenze tra Riccardo Guffanti e il Vicenza, squadra per la quale avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di DS. Per fare il punto della situazione, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il diretto interessato.

Quasi prima che l'avventura iniziasse, c'è stata una rottura tra Lei e il Vicenza. Cosa è successo?

“Di rottura non si può parlare, quella avviene quando ci sono litigi, nel mio caso si parla semmai di interruzione di collaborazione. Quando non condividi più certe linee programmatiche che erano state dettate, è meglio andare su strade diverse: ogni tanto nel calcio ci sta che anche chi è sotto contratto decida di lasciare, non conta solo il lato economico ma anche l'autonomia del lavoro, e parlo in generale: la competenza è espressa se si presentano le reali condizioni di manovra. Se non ci sono spazi, o se questi vengono preclusi, non c'è contratto che tenga. Io poi sono anche consigliere nazionale ADISE, dovevo dare il giusto esempio, e credo quindi di aver fatto la scelta giusta per far capire che il nostro lavoro deve essere valorizzato: quando decidono di metterci sotto contratto, i presidenti devono capire le nostre compenteze”.

Ma il passaggio di proprietà, che ancora non è stato formalizzato, avverrà?

“Questo non lo so. Posso però dire che la squadra e la piazza meritano stabilità perchè nei giorni in cui sono stato la ho trovato persone straordinarie, e non mi riferisco solo ai tifosi ma anche ai dirigenti che ancora operano per il club biancorosso. E' chiaro che la stabilità economica agevola i risultati, e quando questi mancano si può vacillare, ma il Vicenza deve quanto prima tornare nelle categorie più alte che gli competono”.