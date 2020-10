esclusiva Heller: "Navarra a Livorno fa del cinema. Ora lasci: vorremmo iniziare a lavorare"

Nuove e continue evoluzioni per il Livorno. La guerra interna tra i soci sembra esser culminata con un addio, almeno verbale, dell'attuale presidente Rossettano Navarra, ma in merito a questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è voluto intervenire il Dott. Giorgio Heller - pronto a subentrare con un gruppo come socio di maggioranza - per precisare quanto segue: "Mi sembra che qua ci sia solo del cinema. Formalmente Navarra non può dare nulla a nessuno, come ha lui il diritto di prelazione sulle quote dei soci, i soci lo hanno sulle sue. Con i suoi comunicati sta solo cercando di attirare le simpatie dei tifosi, ma non credo proprio voglia regalare 450mila euro al sindaco: anzi, per qualsiasi atto formale, come sa anche lui, serve un PEC, no una lettera con la quale non si fa altro che danneggiare la città. Con il suo atteggiamento Navarra sta solo creando danno. Dovrebbe semmai recarsi in banca per la richiesta della fideiussione, altrimenti la Cerea Banca non può emetterla. A ogni modo io e il gruppo Carraro siamo pronti, abbiamo già formalizzato gli accordi per divenire soci di maggioranza, ci è stato detto anche che domani saranno pagati gli F24, noi non vediamo l'ora di iniziare. Sempre che Navarra ci faccia lavorare".

A tal proposito avete già deciso anche la struttura societaria?

"Io di sicuro sarò il presidente, il Dott. Mariani il general manager, tutto il resto sarà da valutare con dovizia di conoscenza. Non vogliamo fare rivoluzioni, ma chiaramente se qualcosa non ci va bene lo cambieremo".

Probabilmente il Ds...

"Direi che tornerà Raffaele Rubino, lo conosco dai tempi di Trapani e ha la mia personale fiducia: è stato un piacere anche vedere che i soci hanno visto come naturale questa scelta. Ma ripeto, il punto all'ordine del giorno non è questo, è capire la situazione: se Navarra è serio e concreto, formalizzi il suo addio".