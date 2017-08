ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, forte pressing per Evacuo del Parma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Continuano ad aumentare le pretendenti per l'attaccante del Parma Felice Evacuo. Il classe '82, che non rientra nei piani futuri dei ducali, dopo Catania, Livorno, Modena e Sambenedettese e Catanzaro, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sarebbe finito nel mirino di un altro club di Serie C come la Juve Stabia. I campani sarebbero in forte pressing sul giocatore col tentativo di anticipare la folta concorrenza.