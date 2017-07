ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, si prova a trattenere Ripa

Francesco Ripa © foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Pur nel mirino del Catania e del Catanzaro, il centravanti Francesco Ripa (31 anni) alla fine potrebbe non accasarsi in nessuna delle due squadre: secondo le ultime indiscrezioni la Juve Stabia starebbe addirittura lavorando per cercare di trattenere il calciatore il quale potrebbe rimanere in Campania per assecondare esigenze di carattere famigliare. Gli stabiesi hanno riproposto un'offerta sostanziosa per riprendere Ripa, attualmente svincolato dopo aver segnato ben 15 gol proprio con la Juve Stabia.