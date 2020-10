esclusiva Kaprof: "Voglio aiutare il Lecco con i miei gol, e scrivere la storia del club"

Uno tra i colpi più grossi del calciomercato di Serie C è stato sicuramente messo a segno dal Lecco, che si è assicurato le prestazioni dell'attaccante italo-argentino Juan Cruz Kaprof, classe '95 con un passato, tra le altre, nella fila del River Plate.

Prima esperienza italiana per il giocatore, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'approdo in bluceleste.

Dalla Serie A argentina, alla Serie C italiana: cosa ti ha portato a compiere questa scelta?

"Avevo voglia di tornare a giocare in Europa, da piccolo avevo avuto un'esperienza in Francia, ma da tempo pensavo al ritorno in questo calcio. Per di più, con la pandemia, in Argentina eravamo fermi da molto tempo, io volevo riassaporare il campo, e in Lecco ho visto un'ottima opportunità per tornare appunto in Europa e per provare a fare il salto in Serie B".

Come è stato l'impatto con il nuovo ambiente?

"Avevo visto delle foto di Lecco, mi era piaciuta come città, ma dal vivo è ancora meglio. La gente poi mi ha subito accolto bene, e anche con la squadra l'impatto è stato molto positivo. Ho trovato un bel gruppo, che esprime un bel gioco e una buona intensità, aspetti che ho notato non solo in allenamento ma anche nei video che ho visto delle gare che hanno giocato: mister D'Agostino è un buon tecnico, si vede la sua mano. Fa giocare, e a me piace questo stile".

Come pensi di poter aiutare la squadra?

"Io sono un attaccante che ama giocare dentro l'area, con la palla, in Argentina ho imparato molto, e il calcio italiano è abbastanza simile. Anche se è decisamente più fisico, c'è più forza. Ma io sono qui per dare una mano e dimostrare le mie qualità".

Accennavi prima alle tue sensazioni in merito al gruppo: dove potete arrivare?

"Sicuramente proveremo a centrare il salto di categoria. Quando è iniziata la trattativa con il club ho subito chiesto quali fossero le intenzioni della società, se voleva rimanere in C o provare a conquistare la B, e quando mi è stato detto che il la B è un obiettivo sono stato ancora più contento di sposare questo progetto. Voglio aiutare il Lecco con i miei gol, e scrivere la storia del club".