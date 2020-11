esclusiva L'ex Teramo Zichella: "La programmazione dell'anno scorso sta dando risultati top"

La sconfitta contro il Catanzaro non ha certo pregiudicato il cammino di un Teramo che fino alla scorsa settimana aveva fatto registrare numeri da capogiro: basti pensare alla media di 2,42 a gara, la più alta nei tre gironi di Serie C e la seconda più alta in Italia, dietro solo al Milan.

Un inizio forse sorprendente, forse no... o meglio, un inizio che, per chi conosce bene la piazza, era prevedibile.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato l'ex allenatore biancorosso Giovanni Zichella.

Un ottimo avvio di stagione da parte del Teramo: poteva esser preventivabile?

"Sinceramente si. Perché c’è una solidità importante in società con un presidente che è stato un vincente nella sua vita e questa sua qualità la trasmette anche alla squadra. Sono rimasti calciatori importanti dell’anno scorso, con alcuni giovani di prospettiva, questa miscela fa si che il Teramo ottenga risultati".

E' quindi questo l'ingrediente Del diavolo in questo strepitoso avvio di campionato?

"L’anno scorso la società ha messo le basi, quest’anno sta raccogliendo i frutti. Al di là della sconfitta di mercoledì con il Catanzaro, la prima della stagione, ho visto una squadra ben organizzata che sapeva sempre cosa fare: In questo periodo di lockdown in Piemonte non mi rimane che guardare partite da casa, e devo ammettere che ne faccio anche una questione di studio: esempio il Teramo è molto bravi sul concetto della riaggressione".

Più nel dettaglio?

"Intendo che ho visto una squadra pronta nella ricerca immediata nel recuperare il pallone, con gli stessi calciatori che l'hanno persa e nella stessa zona: la squadra si difende avanzando e non schierata. Se la riaggressione non riesce, bisogna scappare verso la propria porta, temporeggiare e riorganizzare la disposizione difensiva corretta".

Girone di ferro il C: è presto per tracciare bilanci o le linee guida, per così dire, si possono vedere?

"Come ci si aspettava, Ternana e Bari sono partite forti, mentre qualcosa in più avrei voluto vederlo da Palermo, Foggia e Catania, ma solo per il loro blasone, perché penso che queste ultime tre squadre al momento non hanno la forza e qualità di Bari e Ternana. Sicuramente è un girone molto difficile, anche se alcune piazze importanti senza pubblico sono sicuramente penalizzate, e qualche sorpresa è lecito aspettarsela: tra queste magari proprio il Teramo".