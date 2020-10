esclusiva L'ex Ternana Repossi: "Chi non ha creduto in me ha sbagliato: voglio dimostrarlo"

vedi letture

Archiviata la parentesi con la Ternana, per Andrea Repossi si sono aperti mesi di attesa, in cerca di un nuovo progetto. Grosseto e Lucchese prima, Pro Sesto e Feralpisalò poi, ora il Carpi: diversi i club che hanno sondato il suo profilo, e che hanno comunque ancora l'opportunità di accaparrarsi il classe '96.

Che, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha raccontato come si vive l'attesa.

Si è spesso parlato di te in questo strano calciomercato, ma al momento non si è concretizzato niente: come è questo periodo di attesa?

"Mi sto allenando tutti i giorni, fisicamente e mentalmente sto bene, spero che una chiamata arrivi quando prima. Purtroppo lo scorso anno a Terni ho trovato poco spazio, a ottobre ho patito un piccolo infortunio messo subito alle spalle, ma non rientravo poi nel progetto tecnico del club: ora ho voglia di rivalsa, sto davvero bene e voglio far vedere a chi non ha creduto in me che si sbagliava".

Sicuramente l'allargamento delle liste per gli svincolati è positivo...

"Per chi come me deve rilanciarsi, la lista chiusa era un grosso paletto. Già è molto vincolante la questione legata al minutaggio, il resto aggravava maggiormente il tutto".

Che Serie C stai vedendo adesso?

"Indubbiamente sarà un campionato strano, segnato da quello precedente e dai tempi più stretti che servono a far poi tornare alla normalità la prossima stagione, ma a questo non dobbiamo pensare, è un anno strano il 2020. Io spero solo di aver presto un'opportunità per dimostrare che in Serie C posso starci e dire la mia, ho voglia di sposare un progetto per dare tutto quello che posso".