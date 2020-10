esclusiva L'ex Trapani Heller: "Interessato al Livorno. Ma Navarra tiene in scacco club e città"

Possibili novità in vista in casa Livorno, perché, stando ai rumors emersi, nuovi soci sarebbero all'orizzonte per provare a evitare una fine che sembra ormai prossima, la sparizione dal professionismo. Tra questi Giorgio Heller, presidente del Trapani durante la gestione Fabio Petroni, uno degli ultimi patron del club prima del recentissimo fallimento (che lo stesso Petroni aveva rischiato a Pisa nel dicembre 2016, quando il club venne rilevato dalla famiglia Corrado).

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per capire la situazione, hanno intervistato il Dott. Heller.

Il suo nome è stato accostato al Livorno: quanto c'è di vero?

"Io e il dottor Danilo Mariani, con il Gruppo Carrano, abbiamo avuto l'ok della maggioranza del club labronico per entrare in società, ma legalmente non possiamo far niente perché, fino a giovedì prossimo, il Dottor Rossettano Navarra ha il diritto di prelazione sulle quote: noi ci aspettiamo un gesto di buon senso da parte del presidente, o prende subito il pacchetto azionario e rinuncia, anche per evitare il disastro che potrebbe consumarsi se la squadra non andrà a Olbia. La burocrazia è dalla parte di Navarra, ma io non capisco il perché del suo atteggiamento: se non vuole o non può comprare le quote lo dica subito. Ora, con il solo 21%, sta tenendo in scacco una città, una tifoseria e un club".

Un club per altro in difficoltà. Dopo la disastrata esperienza a Trapani, cosa la spinge a rientrare nel calcio?

"A Trapani, a mio avviso, la situazione ha avuto un solo colpevole, Fabio Petroni, e io denunciai tutto nella conferenza che tenni lo scorso 10 gennaio: avevo preannunciato quello che poi è successo, ecco perché me ne sono andato. A Livorno invece ci sono più soci, più menti, più capacità, si può far bene. Chiaro, le difficoltà ci sono, ma si possono superare".

Un passo chiave è forse la fideiussione di Banca Cerea. E' stata depositata?

"La Banca, in quanto banca, sta facendo le sue valutazioni, e non per simpatia o antipatia nei confronti del Dottor Navarra. Io credo però che con il nostro ingresso in società tutto si risolva, anche se non ho PEC che mi confermano le azioni della Banca al momento attuale".