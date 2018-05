ESCLUSIVA TMW - Lecce, primo colpo per la B: accordo vicino con Chiricò

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Primo colpo di mercato per la B da parte del direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso. In arrivo l’intesa totale con Cosimo Chiricò, esterno in scadenza con il Cesena. Accordo triennale ad un passo, è Chiricò il primo colpo del Lecce per la B...