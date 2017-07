ESCLUSIVA TMW - Lecce, sorpasso su Parma e Pisa per Armellino

Fonte: Marco Conterio

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Blitz del Lecce per Marco Armellino. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo i corteggiamenti di Ternana, Parma e Pisa, per il centrocampista classe '89 del Matera passa in vantaggio il club salentino. Probabile fumata bianca nelle prossime ore, rinforzo di primo peso per il centrocampo di Rizzo: l'anno scorso Armellino ha realizzato 9 gol con la maglia dei lucani.