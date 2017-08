ESCLUSIVA TMW - Livorno, si lavora per il rinnovo di Morelli

Fonte: Luca Bargellini

Tra gli elementi che il Livorno vorrebbe tenere anche in ottica futura, c'è sicuramente il difensore Gabriele Morelli, classe '96 che da due anni veste la maglia amaranto. Il club toscano, proprio per formare l'ossatura futura di una squadra in crescita, sarebbe intenzionata a rinnovare ulteriormente il suo contratto, e in tal senso sono già iniziate le manovre di lavoro: si parla di accordo quinquennale.