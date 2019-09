ESCLUSIVA TMW - Lombardo: "A Lucca fatto la storia. Ora aspetto altro"

Ha sicuramente fatto storia la Lucchese 2018-2019, quella squadra che, senza una proprietà alle spalle e con i calciatori che si sono improvvisati magazzinieri e giardinieri, ha centrato la salvezza ai playout: salvezza che non è servita a evitare il fallimento del club, ma questo è un binario parallelo all'impresa compiuta dal Ds Obbedio e da mister Favarin e i suoi ragazzi.

Tra i quali ha ben figurato Mattia Lombardo, ora svincolato, che ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Riavvolgiamo il nastro: alle spalle una stagione pesante, a mente fredda e con distacco che analisi ne fai?

“Quella vissuta con la Lucchese, che adesso è ripartita dalla Serie D, è stata una stagione particolarmente difficile e per questo emozionante. Aver raggiunto un risultato cosi importante e per molti inatteso, come la salvezza, mi ha dato tanta soddisfazione. Ho molti ricordi positivi della stagione scorsa. Sono stati mesi di crescita sia professionale che umana”.

Molti di voi, tra cui te, sono rimasti svincolati. Come te lo sei spiegato?

“È stato certamente un mercato particolare per diversi motivi e questo ha reso più complesso trovare la giusta collocazione entro la chiusura del 2 settembre”.

Estate quindi "particolare": come la stai vivendo?

“Sono ottimista e positivo di natura, il mio pensiero è costantemente rivolto a questa stagione e a come arrivare nella massima forma fisica e mentale quando inizierò a giocare. Sto seguendo un programma preciso e sono sicuro che quando inizierò la stagione, tutti quanti rimarranno sorpresi dalla mia forma fisica”.

La possibilità di accasarti rimane quindi viva: quando è diverso subentrare a stagione in corso?

“Le condizioni migliori sarebbero quelle di iniziare il ritiro con i propri compagni di squadra per apprendere le direttive del mister e conoscere i compagni. Nonostante questo mi sto preparando individualmente, per farmi trovare pronto quando arriverà il mio momento. A quel punto parlerà solo il campo”.