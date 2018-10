ESCLUSIVA TMW - Lucchese, ag.Madrigali: "Perché mai considerato?"

© foto di Federico De Luca

È stato uno degli acquisti più interessanti del mercato estivo della Lucchese. Stiamo parlando di Saverio Madrigali, difensore classe '95, prodotto del vivaio della Fiorentina. Una carriera frenata negli ultimi anni da un doppio infortunio al ginocchio, con il ragazzo arrivato in estate a Lucca per cercare il rilancio dopo due stagioni complicate per il duplice infortunio. Un rilancio che fino ad oggi non c'è stato: solo 2 presenze in Coppa Italia ad agosto, una panchina alla prima di campionato e poi solo tribuna.

Intervenuto ai nostri microfoni, l'agente del giocatore Giocondo Martorelli, commenta così il momento di Madrigali alla Lucchese: "Francamente sono sbalordito del trattamento riservato a Saverio. In estate quando il ragazzo è stato acquistato, mister Favarin sapeva benissimo che avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo per recuperare la condizione migliore, visto che arrivava da un doppio infortunio che lo aveva tenuto a lungo lontano dai campi da gioco. Invece, dopo le prime due gare di Coppa Italia con l'Arezzo, non è più sceso in campo. Non solo, anche in allenamento non viene preso in considerazione: non fa neanche la parte tecnica. Oggi per fare un esempio, c'è stata una partitella di allenamento in cui sono scesi tutti in campo, anche i 2001. Tutti tranne Madrigali. Non c'è stata neanche una spiegazione vera e propria per questa situazione. Come fa Saverio a ritrovare la forma se non gioca neanche in allenamento? E soprattutto, il presidente, non si pone qualche domanda se un suo tesserato viene trattato in questa maniera?".