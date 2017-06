ESCLUSIVA TMW - Lucchese, Bruccini si impunta: vuole il Pisa

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Mirko Bruccini si avvicina al Pisa. Il centrocampista ex Reggiana ha manifestato apertamente l'intenzione di lasciare la Lucchese per approdare in nerazzurro. Troppo forte il richiamo di una big come la formazione del presidente Corrado per non cogliere a 30 anni l'ultimo grande treno della carriera. I rossoneri stanno provando a fare resistenza, tuttavia le idee del calciatore non chiare: vuole trasferirsi al Pisa e sarebbe pronto - dopo aver chiesto ufficialmente di essere ceduto - a non presentarsi in ritiro pur di vestire la maglia nerazzurra. Un braccio di ferro entrato nel vivo, con mister Gautieri spettatore interessato della vicenda che aspetta la mezzala...