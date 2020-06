esclusiva Lucchese e Casertana su Salines, l'ag: "Decideremo insieme al Cosenza"

Gli occhi della Serie C su Emmanuele Salines: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sul centrale classe 2000 del Cosenza, reduce dalla stagione al Foggia, ci sarebbero tra le altre Lucchese e Casertana. Scuola Bari, già a gennaio aveva ben più di una richiesta come conferma il suo agente Michele Cefaly. "Mi hanno contattato un paio di squadre di C interessate ma per il suo naturale percorso di crescita era giusto che continuasse con Il Foggia almeno per tutta la stagione. Ora è pronto per la C e non scordiamo che ha giocato prevalentemente in un ruolo per lui inedito, come quinto a destra, non sfigurando anche nelle grandi gare. Purtroppo lo stop è avvenuto nel suo miglior momento di forma e sono sicuro che avrebbe disputato un finale di stagione in crescendo. Ad ogni modo, a fine campionati, avremo modo e tempo di definire il suo futuro insieme al Cosenza".