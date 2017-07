ESCLUSIVA TMW - Lucchese, stretta finale per Federico Sorbo

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Potrebbe arrivare a stretto giro di posta la fumata bianca per lo sbarco a Lucca di Federico Sorbo, centrale difensivo classe 1991. Secondo quanto raccolto da TMW il club rossonero in queste ore starebbe portando avanti la stretta finale per il calciatore di Pietrasanta.