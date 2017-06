ESCLUSIVA TMW - Lumezzane, per Bonomo si fa avanti l'Union de Santa Fè

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nato calcisticamente nel settore giovanile dell'Estudiantes e approdato in Italia giovanissimo, Luciano Bonomo, terzino destro ispano-argentino in uscita dal Lumezzane, potrebbe presto salutare lo stivale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, il giocatore è finito nel mirino dell'Union de Santa Fé, formazione della Primera Division argentina. Bonomo però non sembra convinto di tornare in patria: vorrebbe rimanere in Italia per continuare il suo percorso di crescita professionale.