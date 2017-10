ESCLUSIVA TMW - Macalli: "Modena, se ne va un pezzo di storia"

© foto di Federico De Luca

L'ex presidente della Lega Pro Mario Macalli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare il dramma sportivo che sta vivendo Modena con la formazione canarina ad un passo dal fallimento dopo 105 anni di storia: "Per il Modena non credo ci sia altra soluzione che ripartire dalle serie inferiori. Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di una società storica del nostro calcio che ha subito e non risolto difficoltà enormi".

Quale destino attenderà i giocatori del Modena?

"Al momento della radiazione saranno svincolati e poi spetterà al Consiglio Federale decidere come permettere loro di continuare la loro attività".

Un vero cataclisma sportivo che a suo modo di vedere poteva essere evitato prima del via del campionato?

"I controlli ci sono ma dipende da come vengono fatti. E' una situazione, questa, che mi fa diventar matto. Mi dispiace soprattutto per quelle persone che perdono il posto di lavoro: i calciatori troveranno una nuova sistemazione, ma chi lavorava all'interno del club avrà molti più problemi".