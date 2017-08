ESCLUSIVA TMW - Macalli: "Situazione surreale, ma sono felice per il Rende"

© foto di Federico De Luca

L'ex presidente della Lega Pro Mario Macalli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della nuova Serie C che vedrà al via 57 squadre dopo il ripescaggio del Rende: “Mi sembra di vivere una situazione surreale e mi chiedo quante delle squadre che sono rimaste siano in salute. Inutile dire che ci vorrebbero più controlli e più serietà se poi ci si riduce a ripetere sempre gli stessi errori. Sono felice però per il Rende e per i suoi tifosi, ma mi spiace per le squadre serie che restano fuori e che magari sono state superate da altre che vedremo scomparire. Anche per i giocatori che vedranno slittare il pagamento degli stipendi la situazione non è facile, perché per molti di loro non si tratta di chissà quali cifre. - conclude Macalli – Serve più tutela per tutti e che le regole siano rispettate. Solo questo deve essere quello che conta”.