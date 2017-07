ESCLUSIVA TMW - Mango: "La crisi dell'Italia si riversa anche nel calcio"

© foto di Giuseppe Scialla

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per fare il punto sulla nuova Serie C, parla mister Salvatore Mango. Ecco la sua disamina sul momento del calcio italiano.

Nella nuova Serie C si ripresentano vecchie problematiche: sempre più squadre scompaiono.

“Da 15 anni a questa parte è cambiato un po' il calcio, per certe realtà è un vero peccato sparire così: ma la crisi che c'è in Italia si risente nel calcio. A esempio dal Como, però, non mi aspettavo la situazione che si è creata, è una piazza storica, esattamente come lo è il Mantova, che spero riesca a sistemare il tutto. Ma ripeto, il calcio è totalmente cambiato.

Passando invece a una piazza che conosce bene, e che comunque con la crisi del calcio non c'entra niente, cosa ci dice della Carrarese?

“A Carrara sono stato volentieri ad allenare, è una piazza che ho nel cuore, una tifoseria splendida. E il ritorno di Baldini in panchina può essere produttivo, è una brava persona e può fare bene. Ma anche Firicano è un buon allenatore, ha fatto un'impresa a salvare la squadra da subentrato, ma si sa che quando cambia la proprietà può cambiare anche il mister”.

Per quello che invece riguarda il suo futuro?

“Ho avuto qualche contatto, ma poi le varie squadre si sono sistemate: però rimango fiducioso, qualcosa può succedere anche se è da tanto che non alleno. Non ho urgenza di buttarmi nel calcio”