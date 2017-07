ESCLUSIVA TMW - Mantova, Gargiulo è ottimista: "Tutto andrà bene"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giornate intense in casa Mantova, dove rimane ancora qualche dubbio sul futuro, ma dove uno spiraglio di luce si vede. Una ventata di ottimismo arriva dall'Argentina, dove si trova attualmente - dalla famiglia - il centrocampista Juan Pablo Gargiulo, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Si è conclusa la stagione con il Mantova: come è stato questo anno in Italia? Alla fine la squadra ha avuto qualche difficoltà, ma la salvezza è arrivata.

"Per prima cosa ci tengo a dire che la gente di Mantova ha avuto molta stima e rispetto per me, e questo sono molto contento. Sul campo la stagione ha avuto alti e bassi: iniziammo abbastanza bene, ma poi siamo incappati in una serie di brutte partite, che abbiamo comunque riscattato più avanti, con i rinforzi arrivati e con la società".

Però proprio a livello societario ci sono stati molti problemi: come avete vissuto quei momenti?

"Si, questo è vero, ci sono stati molti problemi che tutt'ora si stanno avvertendo, e io personalmente non avevo mai vissuto qualcosa di simile. Però credo che con il gruppo di giocatori, lo staff e le persone che stanno lavorando per il Mantova tutto è stato più sopportabile".

Ma tu avresti intenzione di rimanere a Mantova?

"Si, la mia idea è quella di rimanere a Mantova, vedo che c'è molta voglia di salvare il club, vedo che ci stanno spendendo tante energie, e credo per questo che tutti dobbiamo aiutarlo a salvarsi. Spero che anche per la prossima stagione i tifosi possano essere numerosi allo stadio, a prescindere da tutto".

Parlavi del prossimo campionato: sei quindi ottimista sul fatto che tutto si risolva?

"Si, assolutamente. Vedo che il presidente si sta muovendo, sta mettendo tanto energie affinchè tutto vada bene, altrimenti, penso, se ne sarebbe già andato: ho fiducia in lui. Credo che il club possa andare avanti".