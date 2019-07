ESCLUSIVA TMW - Martignago: "Albissola, triste finale. Ora cerco continuità"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Tra gli elementi che più hanno spiccato in casa Albissola, c'è stato sicuramente Riccardo Martignago, bomber della formazione ceramista con 14 reti e terzo nella classifica marcatori del Girone A della passata annata. Il classe '91, dopo la mancata iscrizione del club alla prossima Serie C, è sul mercato e, da svincolato, ha triplicato le attenzioni che su di lui avevano già riversato Serie B e C.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato proprio il calciatore.

Non sarà Serie C per la "tua" Albissola: ti aspetti un finale del genere dopo la salvezza?

"La situazione Albissola è stato qualcosa di inaspettato, nessuno poteva prevedere un epilogo del genere. Da tempo c'era la consapevolezza della problematica del campo di casa, ma mai avrei pensato alla possibilità così drastica come quella della non iscrizione, anche perché, così facendo, sono state buttate al vento tutte le cose buone fatte negli anni scorsi, a cominciare dalle tre promozioni di fila centrate da chi era arrivato prima di noi, fino alla salvezza della passata stagione. Vedere tutto vanificato è stato un peccato".

Su quali basi sceglierai la squadra futura?

"Grazie alle ultime esperienze, mi sento maturato, sono cresciuto e, al di là di quella che potrà essere la categoria, vorrei un progetto che mi permetta di esprimermi per quelle sono le mie qualità. Una sorta di continuità con quello che ho fatto quest'anno, un ambiente dove mi diano fiducia".

Ma come affronteresti l'eventuale salto di categoria?

"Tranquillamente. So che l"ultima parola spetta sempre al campo, ma è chiaro che il salto di categoria è l'ambizione di chiunque faccia questo mestiere, quindi sarebbe un'occasione da giocarsi al meglio".