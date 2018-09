ESCLUSIVA TMW - Martorelli: "Madrigali? Sta bene, fuori per scelta tecnica"

© foto di Federico De Luca

Presente ieri a seguire il match tra Pistoiese e Lucchese che ha visto la vittoria dei rossoneri per 4-2, Giocondo Martorelli racconta le sue sensazioni sulla partita e anche le sue impressioni sui vari giocatori da lui assistiti e che hanno preso parte all'incontro. "E' stata una partita strana - ha detto a Tuttomercatoweb.com - nel primo tempo è partita forte la Lucchese ma poi la reazione della Pistoiese ha permesso agli arancioni di ribaltare il risultato portandosi sul due a uno. Sfiorando più volte il 3-1. La Lucchese è poi arrivata al pari e ha segnato anche prima della fine del tempio la rete del 3-2. Nella ripresa la squadra rossonera ha gestito bene la vittoria realizzando la quarta rete".

Tra i suoi assistiti?

"Luperini, nella Pistoiese, è stato tra i più positivi, non si è mai dato per vinto, ha lottato e ha cercato in tutti i modi di raddrizzare la partita. Lombardo invece nella Lucchese in un ruolo non propriamente suo sta facendo bene".

E Madrigali? Non è stato convocato. è sempre infortunato?

"Assolutamente no. E' stata una scelta tecnica, sta bene. Non è infortunato. Viene da un lungo periodo in cui non ha giocato ma solo facendo minutaggio può trovare la condizione. E' un giocatore importante per quanto ha fatto vedere fin qui e credo che sia giusto che gli sia data un'opportunità".