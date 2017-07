ESCLUSIVA TMW - Matera, colpo in attacco: preso Giuseppe Giovinco

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Un colpo per l'attacco del Matera. Preso Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian. Contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Dopo la positiva stagione di Catanzaro, Giovinco va al Matera e sposa il progetto ambizioso di Columella e Auteri. Un attaccante per il Matera, ecco Giuseppe Giovinco...