ESCLUSIVA TMW - Matera, per l'attacco piace Paponi

© foto di Federico Gaetano

Fioccano pretendenti per Daniele Paponi, attaccante nell'ultima stagione diviso fra Latina in B e Juve Stabia in C e finito nel mirino del Gubbio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul classe '88 c'è anche l'interesse del Matera, che se la vedrà con la truppa eugubina per assicurarsi il giocatore.