ESCLUSIVA TMW - Matera, Sapio: "Gestione del vivaio irreprensibile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arriverà a breve la decisione della Figc sulla richiesta di deroga avanzata dal responsabile del settore giovanile del Matera, Piergiuseppe Sapio, al fine di consentire alle varie formazioni del vivaio di concludere i rispettivi campionati. Proprio Sapio, che tempo fa aveva deciso di proseguire il proprio percorso dopo aver pensato all'abbandono, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per fare il punto della situazione. "Siamo in regola con tutti i pagamenti, abbiamo investito molto e la nostra è una gestione sana e sotto la luce del sole - le sue parole -. Peraltro il settore giovanile è gestito autonomamente dalla Matera Sport Academy e alcuni dei nostri ragazzi godono di tutte le tutele possibili avendo la possibilità di soggiornare anche in un convitto. Tutti i miei ragazzi hanno creduto in un progetto, siamo una vera famiglia e non sarebbe giusto privarli improvvisamente di un sogno. Mi auguro che gli organismi competenti valutino sia l'aspetto sportivo, legato all'attività di centinaia di ragazzi che compongono le nostre formazioni, sia quello relativo alla nostra condotta gestionale, che è irreprensibile".