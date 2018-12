© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matera in campo con i giovani, in attesa di ripartire e risolvere la vicenda societaria. “Abbiamo disputato due partite al posto della prima squadra a causa dello sciopero, al di là del risultato è stato bello uscire tra gli applausi”, dice a TuttoMercatoWeb il responsabile del settore giovanile della società, Pier Giuseppe Sapio. “Da responsabile del settore giovanile ho cercato di valorizzare i nostri calciatori, penso che la situazione comunque possa risolversi. Anche se alcuni nostri calciatori tra cui Sarcinella, Simonte, De Marco e D’Andria credo possano stare tra i grandi. Ovviamente però - continua Sapio - le decisioni spettano alla società”. Società che conferma il suo impegno e presto risolverà ogni situazione in casa Matera. Il 2019 riparte con rinnovate ambizioni. “Le garanzie le ha date il presidente e naturalmente - conclude il responsable del settore giovanile del Matera - ci fidiamo”.