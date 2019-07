ESCLUSIVA TMW - Mattia Lombardo: "Lucca scuola durissima. Pronto alle sfide"

© foto di Uff. Stampa Reggiana

Mattia Lombardo. Col cognome che non tradisce certo l'eredità pesante ma con parole che il venticinquenne di Genova rilascia in esclusiva a Tuttomercatoweb.com e che mostrano un ragazzo capace di camminare da solo. Con maturità, consapevolezza. Perché le difficoltà dell'ultima stagione con la Lucchese, orgoglio sul campo e fallimento delle alte scrivanie, hanno forgiato ancor più nel carattere Lombardo e i suoi compagni. "E' stata una stagione importante per la mia crescita, dal punto di vista umano e calcistico. Siamo stati bravi a trasformare una situazione negativa, un ostacolo, in una vera opportunità. Alla fine dei conti abbiamo avuto ragione noi con un'impresa".

E personalmente?

"E' stata la mia miglior stagione, sono stato protagonista e sono rimasto soddisfatto delle mie prestazioni, di come sono cresciuto anche umanamente. Affrontare situazioni così non è facile".

Come avete vissuto la situazione nello spogliatoio?

"In uno spogliatoio siamo in venticinque. Venticinque cervelli, venticinque persone, venticinque pensieri. Non è facile raggruppare e avere una linea unica. La mia filosofia è crederci sempre fino in fondo, col lavoro. In un momento così, con gli stipendi non pagati, senza anche il magazziniere, ho iniziato a rimboccarmi le maniche e a focalizzarmi su quel che c'era da fare in campo in settimana e la domenica".

Con un umore non certo facile da gestire.

"Restare a Lucca con sei mesi di arretrati era un problema per molti. I risultati per fortuna hanno portato fiducia e consapevolezza in questo desiderio che avevamo di arrivare fino in fondo. Era una sfida e ci siamo riusciti. Il pensiero iniziare, però, ci ha condizionati: i tifosi sono stati meravigliosi, col loro supporto, a differenza della proprietà. Anche i portieri dovevano allenarsi da soli, senza preparatore...".

Adesso, invece?

"Sono in attesa di una sfida che possa dare continuità alla mia crescita, umana e tecnica. Mi aspetto un'occasione per continuare su questa strada, impegnativa ma stimolante. Nel frattempo, ovviamente, mi sto allenando, sono pronto per ogni eventualità, anche a breve. Ci sono alcune soluzioni ma è tutto nelle mani del mio agente Roberto De Fanti, che si muove a riguardo".

Vuole restare in Italia?

"Sono pronto a qualsiasi sfida, mi piacciono. Sono aperto a tutte le soluzioni, non temo chi ha obiettivi importanti, valuto tutto quello che sia funzionale alla mia idea di crescita tattica e mentale. Voglio fare una scelta giusta, che mi porti a fare un passo in più verso gli obiettivi che mi sono prefissato".