ESCLUSIVA TMW - Meola: “Avellino? Mi sono sentito preso in giro”

© foto di Giuseppe Scialla

Per quasi un mese ad Avellino si é parlato del possibile ritorno di Antonio Meola, difensore classe 1990, transitato dal ‘Partenio’ all’inizio della sua carriera nella stagione 2009/2010. Due giorni fa, poi, arriva la firma del calciatore con il Chieti in Serie D: una scelta, questa, che a detta del ds irpino Salvatore Di Somma, ha sorpreso tutti visti i quasi 20 giorni di prova sostenuti dall’ex Casertana. Oggi lo stesso Meola ha voluto chiarire la sia posizione attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb: “Quello che mi preme maggiormente chiarire é che io non ho detto no all’Avellino. Ai Lupi devo molto, perché se ho fatto un percorso da calciatore l’ho fatto per merito loro. Dopo venti giorni di prova, durante la quale mi é stato ripetutamente detto che avrei firmato a breve salvo poi sentirmi dire che per un motivo o per un altro non era possibile, ho scelto un’altra società. Avevo anche avvisato il club di questo interesse ricevendo però sempre le stesse risposte su una firma che sarebbe arrivata a breve. Ripeto, non ho in alcun modo detto no ad Avellino, ma dopo tanta attesa mi si sono sentito preso in giro”