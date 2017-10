ESCLUSIVA TMW - Mestre, sirene dalla B per il terzino Fabbri

© foto di Alessio Lamanna

Protagonista dell'ottimo avvio di stagione del Mestre, attualmente settimo con 16 punti in 10 gare nel Girone B di Serie C, il terzino Alessandro Fabbri potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato di gennaio. Il classe '90, arrivato un anno fa in arancionero, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com sarebbe finito infatti nel mirino di alcuni club di serie cadetta che già all'apertura del mercato invernale potrebbero bussare alla porta dei veneti per chiedere il difensore, punto fermo con 9 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia Serie C, della squadra allenata da Zironelli.