ESCLUSIVA TMW - Mestre, vicina la chiusura con l'esperto attaccante Neto Pereira

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si muove il mercato in entrata del Mestre. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club veneto è a un passo dalla chiusura per acquistare l'esperto attaccante Neto Pereira, svincolato dopo l'esperienza al Padova in terza serie. In precedenza il brasiliano aveva vestito per cinque anni la maglia del Varese.