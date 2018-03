ESCLUSIVA TMW - Mestre, Zironelli: "Ci tenevo a far bene contro il Bassano"

Fonte: Lorenzo Marucci

Gioco entusiasmante e risultati: Mauro Zironelli, tecnico del Mestre, continua a stupire. L'allenatore di Thiene ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dopo la splendida vittoria per 2-0 in casa del Bassano: "Ci tenevo a far bella figura davanti al presidente Renzo Rosso, ai dirigenti e a tutto il Bassano, che mi ha cresciuto da allenatore nel settore giovanile. In particolare sono grato al responsabile tecnico Michele Nicolin, che ha sempre creduto in me, pronosticandomi già allora un futuro da allenatore professionista".