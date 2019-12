ESCLUSIVA TMW - Mignini e Montero: dall'idea Sambenedettese agli occhi della B

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

E' stato il nome copertina dell'estate di Serie C per quanto riguarda le panchine. Paolo Montero, dagli allori da calciatore alla guida della Sambenedettese nella terza serie nostra. Come è nata l'idea? Come sta andando? Che prospettive ci sono? Tuttomercatoweb.com ne ha parlato con Marco Mignini, agente che insieme all'avvocato Daniele Piraino è stato intermediario del passaggio di Montero al club di Franco Fedeli. "Abbiamo proposto il nome al direttore Pietro Fusco. Il mister voleva venire in Italia, il suo patentino gli permetteva di poter fare la C e pensando alla piazza di San Benedetto era ideale come poche. Il presidente Fedeli, da juventino, era affascinato e Fusco ci ha visto lungo".

Ha il piglio giusto.

"Come carattere e personalità, può gestire bene la piazza. In un pranzo si è chiuso il tutto, poi, c'è stata subito sintonia".

Che bilancio fa di queste diciassette partite?

"Ottimo. La squadra gioca, esprime un bel gioco. Ha una rosa di titolari magari ristretta, quando manca qualche giocatore importante fatica, ma ha sbagliato in tutto due partite. Se l'è sempre giocata e ha fatto bene. La piazza è contenta".

E per il futuro?

"Addetti ai lavori di categorie superiori lo stanno osservando. Degli input ci sono, è sotto osservazione in Serie B, sta attirando l'attenzione soprattutto per il suo gioco e per i risultati, non perché si chiama Montero. Però il suo obiettivo è chiaro: la B con la Samb".