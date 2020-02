ESCLUSIVA TMW - Monopoli, Cerri: "Scienza è il vero valore aggiunto"

Tra le sorprese di questo campionato di Serie C, c'è sicuramente il Monopoli, che a cospetto di tante big del Girone C sta ben figurando e tenendo testa a chiunque. La classica outsider, come si dice in gergo, che sul mercato non ha stravolto l'assetto per provare a cullare ancora quel sogno chiamato Serie B.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds biancoverde Massimo Cerri.

Una classifica solida, da mantenere: mercato svolto in quest'ottica?

"Siamo molto felici di quanto fatto durante questo mese di gennaio, abbiamo trattenuto tutti quelli che avevano richieste e potenziato il centrocampo con Tsonev, che darà ancora più qualità, oltre poi ad aver arricchito con Oliana la lista under a disposizione di mister Scienza, che è il vero valore aggiunto del Monopoli. L'ossatura e gli equilibri sono stati mantenuti, abbiamo in rosa veri uomini, che non si tirano indietro di fronte alle responsabilità".

La piazza si aspettava forse rinforzi in attacco...

"Probabilmente si, la piazza si aspettava il grande attaccante per alzare l'asticella, ma io credo che i nostri obiettivi siano comunque raggiungibili, anche con la rosa che abbiamo e nella quale crediamo molto".

Che obiettivi ha, quindi, adesso il Monopoli?

"La salvezza è stata ormai raggiunta, e direi anche i playoff: siamo a un buon punto per mantenere le prime posizioni, giocheremo domenica una partita importante contro il Bari, un derby che fino a qualche anno fa era solo allenamento mentre adesso è gara ufficiale, e proveremo ad alzare l'asticella quanto più possibile. L'idea è adesso quella di fare sempre meglio".