ESCLUSIVA TMW - Monopoli, in giornate le firme di Ricci. Accordo biennale

Giornata di firme per Luca Ricci, difensore centrale classe 1989 in uscita da Ancona. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb.com, nelle prossime ore il calciatore ex di Cesena, Catanzaro e Ascoli siglerà un contratto biennale col Monopoli.