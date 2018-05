ESCLUSIVA TMW - Monza, si tratta il ritorno di Di Quinzio

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista d’attacco Davide Di Quinzio, ventinove anni, ha disputato un’ottima stagione nel Pisa in Serie C, con 32 presenze e 4 gol. Il calciatore, nato a Garbagnate Milanese, sarebbe già stato richiesto dal Monza che farebbe dunque rientrare Di Quinzio in Lombardia, ma non sarebbe una trattativa semplice poiché il giocatore è ancora legato al Pisa da due anni di contratto.