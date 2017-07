ESCLUSIVA TMW - Nossa sul caso Como: "Tutto così irreale e assurdo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Como sparisce dal calcio professionistico, e questo adesso è ufficiale, il comunicato mattutino della FIGC non lascia spazio ad altre possibilità. E tutto il castello lariano sparisce, e con lui crollano le certezze dei tanti dipendenti, calciatori e non, che hanno lavorato per i colori lombardi. Della questione, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, parla uno dei maggiori protagonisti del campo, il difensore Devis Nossa.

Il Como sparisce dal calcio professionistico: dopo un anno vissuto con quella maglia, vi aspettavate questo epilogo?

“E' tutto così irreale e assurdo, anche perché qua si sta parlando di una società che era gestita da una curatela fallimentare e quindi presentava tutte le carte e le garanzia di poter essere cedere la squadra a qualcuno di serio,mentre invece restano molti dubbi su come certi personaggi. e non mi riferisco alla sola Essien, si siano potuti avvicinare senza aver ricevuto garanzie precise. Purtroppo però, vuoi il fatto di non aver mai avuto una proprietà vicino, vuoi il cognome importante della nuova proprietaria, ci eravamo illusi un po tutti: dato il gruppo formato, avevamo la possibilità di arrivare a traguardi importanti, mai come questo anno ambiente e città si erano legati oltre ogni risultato, e questo era un'arma in più sulle altre, come a esempio l'ha avuta la Lucchese. Ma a Lucca le cose son state fatte per bene, qua ci hanno ammazzato sul campo e sul lato umano.

A proposito di questo. Come ci si sente con questa tegola sulle spalle dopo aver sputato sangue per una stagione intera tra mille difficoltà?

“La sensazione é di smarrimento, di vuoto, di incredulità. Stiamo parlando non solo di calciatori, ma di tutti gli addetti che lavoravano nel Como. In questi giorni ho pensato di tutto: da un lato penso a quello che abbiamo fatto in campo e che nessuno ci toglie, dall'altro penso che il calcio, soprattutto in Serie C, é un salto nel buio. Perché se é saltato il Como dopo una vendita di asta andate a vuoto, tutto perde di credibilità tutto. Io personalmente sono molto arrabbiato, anzi incazzato, passatemi il termine, perché il progetto creato dall'ex presidente Porro con Foresti, Andrissi e Gallo poteva solo migliorare: invece da oggi ognuno é libero per la sua strada,e questo mette davvero tristezza. Ci sono giocatori che questo anno si sono confermati a ottimi livelli, giovani che si sono messi in luce, giocatori più esperti che erano dati per finiti e invece ancora una volta hanno fatto la differenza: non arrivi ai playoff per caso, anche se poi a luglio sparisci...”.

Parlando proprio della squadra, cosa faranno adesso i calciatori del Como?

“Speriamo che questo danno sia per me e per i miei compagni, oltre che per tanti addetti ai lavori, l'inizio di una nuova avventura: di sicuro chi prende un giocatore del Como lo prende carico e incazzato. Ma cosa faremo adesso non lo sappiamo ancora di preciso, credo che ci sarà lo svincolo d'ufficio da parte della Lega. Una cosa simile é successa a Latina”.

Accennavi prima al salto nel buio quando si tocca una categoria come la Serie C. Cosa dovrebbe secondo te cambiare, visto che il calcio lo vivi da tanto?

“Secondo me le regole sono migliorate rispetto a qualche tanto tempo fa, però non é possibile che certe situazioni si ripetano sempre: si era detto mai più un caso Parma, invece ecco il Como, il Latina, per non parlare di squadre che arrivano sempre all'ultimo secondo e che grazie a ricorsi su ricorsi disputano la stagione per poi trovarsi 12 mesi dopo nella stessa situazione. Oltre al danno economico che sicuramente é importante, sia per gli stipendi che per i contratti pluriennali letteralmente stracciati, c'è il danno umano: non dimentichiamoci che siamo in Serie C, ci sono famiglie che creano il proprio presente e futuro per questo "LAVORO", e che ci sono ragazzi del settore giovanile che resteranno a casa dopo anni di Como e quindi con una certa identità legata a questa maglia. Ripeto é tutto surreale, e questo né il Como né qualsiasi altro club al mondo lo merita”.