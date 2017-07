ESCLUSIVA TMW - Olbia, nel mirino c'è Curcio

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'Olbia avrebbe messo gli occhi su Alessio Curcio, attaccante scuola Juventus che nella scorsa stagione ha siglato nove reti in diciotto apparizioni con la maglia della Nuorese in Serie D giocando nella posizione di seconda punta. Sul classe '90 inoltre c'è anche il Rieti che potrebbe provare un'offensiva in caso di ripescaggio in Serie C.