Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Federico De Luca

Nicolò Cherubin, capitano del Padova, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "L'avvio positivo di stagione? Sinceramente lo speravamo. Dobbiamo rimanere concentrati, umili perché il campionato è ancora lungo. L'arma segreta? Il gruppo è fondamentale. C'è grande competizione, sana, fra noi e questo è importanti. Tutti vogliono giocare, tutti vogliono mettersi in mostra ed è una cosa importante. Sullo in panchina? E' un allenatore molto calmo, ma ci ha trasmetto grande voglia di fare bene e di vincere. L'incontro con gli arbitri? Vediamo quali temi verranno affrontati, ma dobbiamo essere sempre propositivi in campo nei confronti dei direttori di gara".