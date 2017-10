ESCLUSIVA TMW - Padova, Serena: "Esordire nel derby grande emozione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Esordio da titolare nella vittoria del Padova sul Bassano nell'ultimo turno di campionato, Riccardo Serena, centrocampista classe 1991, si è raccontato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Prima della partita devo ammettere che l'emozione era tanta, soprattutto al momento dell'ingresso in campo. Una volta iniziata la partite, invece, mi sono concentrato solo sulla partita. E' stato davvero bello fare il mio esordio da titolare nel Padova in un derby come quello contro il Bassano. Mister Bisoli mi ha detto di dare il massimo e di mantenermi sereno".

C'è un calciatore del passato a cui si ispira?

"Assolutamente Javier Zanetti. L'ho conosciuto grazie a mio padre (Michele Serena, ex terzino dell'Inter, ndr). E' una persona straordinaria sia dentro che fuori dal campo. Quando poi ho avuto la possibilità di prendere il suo numero di maglia non ci ho pensato due volte."

Per lei Padova è la prima grande piazza dopo esperiente in realtà più piccole?

"Ho iniziato la mia carriera quattro anni fa in Serie D, poi quest'estate è arrivata la chiamata dai professionisti. Sono molto felice a Padova e quando mi hanno contattato quasi stentavo a crederci. La società è ambiziosa e il contesto è di alto livello. Per me è un sogno".

Il prossimo turno di campionato vi dovrebbe affrontare il Modena ma vista la delicata situazione societaria non ci sono certezze.

"Esatto, anche noi stiamo aspettando di capire la situazione".