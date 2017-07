ESCLUSIVA TMW - Paese: "L'idea che il Como possa sparire mi fa star male"

Fabrizio Paese, ex preparatore dei portieri del Como, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul fallimento del club lariano ai microfoni di TuttomercatoWeb.com: "Le ultime stagioni sono state tribolate anche se ognuno di noi ha dato tanto per questa società. Sono innamorato della squadra, della città e adesso il pensiero che possa sparire dal calcio mi fa stare male. Spero che si riesca a far ripartire la squadra dalla Serie D. Il mio futuro? Sono molto sereno, ho voglia, forza ed entusiasmo per andare avanti"