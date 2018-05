ESCLUSIVA TMW - Paganese, due squadre su Maiorano

Amato Ciciretti e Roberto Inglese, presi rispettivamente a gennaio e agosto scorsi, sono ad oggi le principali novità in ottica 2018/19 del Napoli, oltre ovviamente al cambio di panchina che ha portato Ancelotti a sostituire Sarri. Ma sono davvero tanti i giocatori che rientreranno...

Ritorno al futuro - Napoli, rientro in massa. Novità Ciciretti e Inglese

Napoli-Chiesa, entra in scena Ancelotti: telefonata al papà del giocatore

Juventus, incontro in corso con l'agente di Favilli

Samp, idea Skorupski per la porta. La concorrenza è alta

Napoli, per il centrocampo c'è Badelj. Ma occhio alla Juve

Ritorno al futuro - Cagliari, non dipende solo da Carli. Gioiello Barella

Juve, due strade per Morata: scambio con Higuain o prestito biennale

Sabatini: "Lazio-Inter può essere la svolta per il futuro dei nerazzurri"

Napoli, Koulibaly: "Scudetto perso con 3 squadre. Peccato per Reina"

Zidane, addio al Real: "Momento giusto, un bene per la squadra"

Perez vuole Pochettino: clausola nel contratto? Spurs non mollano

Ritorno al futuro - Milan, rosa da ritoccare. Bacca torna per ripartire

Da Depay a Berardi. I nomi per la fascia d'attacco dell'Inter

Real Madrid, per Sportitalia anche Low è nome caldo

Zidane lascia il Real Madrid - La rivoluzione Blanca: via Ronaldo, in Kane

Napoli, Koulibaly: "Sarri all'inizio non mi calcolava. Chiesi la cessione"

Le strade del trequartista classe 1996 Giuseppe Maiorano e la Paganese potrebbero dividersi. Il calciatore scuola Inter, legato agli azzurrostellati fino al 30 giugno 2019, dopo aver collezionato 17 presenze nella stagione appena conclusa, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di serie C. Il fantasista originario di San Marzano sul Sarno (SA) piace al neopromosso Rimini e agli isolani dell’ Arzachena che sono alla ricerca di una seconda punta dopo l’addio di Curcio . Seguiranno sviluppi.

