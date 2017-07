ESCLUSIVA TMW - Paganese, piace Bova

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Il difensore centrale Dario Bova (33 anni), che in carriera ha giocato in varie piazze come Cesena, Grosseto e Lucca, potrebbe spostarsi a Pagani. Il calciatore potrebbe infatti firmare per la Paganese e ritrovare così la Serie C dopo aver trascorso quattro anni consecutivi in D, due al San Marino Calcio, uno alla Lupa Roma e ancora un altro alla Fidelis Andria. Il difensore nativo di Caserta vanta la vittoria di ben sette campionati, gli ultimi con Andria e Lupa Roma oltre a tre campionati giocati in cadetteeria con Cesena e Grosseto.