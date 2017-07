ESCLUSIVA TMW - Paganese, piace Burzigotti

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' Lorenzo Burzigotti (30), secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'ultima idea della Paganese per rinforzare la parte centrale della difesa. Il difensore di Sansepolcro è oramai in uscita dal Gubbio, pur avendo disputato domenica scorsa il secondo tempo del test amichevole vinto proprio contro gli azzurrostellati (3-0). Burzigotti era entrato nel mirino della Paganese già tre anni fa, sotto la direzione di Stefano Cuoghi. Non se ne fece nulla perché il giocatore rimase a Grosseto.