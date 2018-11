ESCLUSIVA TMW - Paghera: "Niente Matera, sto valutando offerte importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Svincolatosi dopo il fallimento dell'Avellino, Fabrizio Paghera adesso è senza squadra, in attesa di una strada da percorrere per rimettersi in pista dopo un'intera carriera passata in Serie B. L'abbiamo contatto per saperne di più sul suo futuro e l'ex Pro Vercelli s'è così espresso al nostro microfono: "Sto valutando qualche alternativa e nei prossimi giorni sicuramente ci saranno delle novità. Matera? Non c'è alcuna possibilità, in nessun modo. Ho ricevuto offerte da società ben più importanti, ma voglio aspettare quella giusta. Cerco un altro tipo di progetto, sicuramente non quello della società lucana".