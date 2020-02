esclusiva Pagni: "Rigoli-Calabro, le due anime della Viterbese che vinse la coppa"

Rende-Viterbese di domani sarà l'occasione di vedere il confronto fra Pino Rigoli e Antonio Calabro che nella scorsa stagione si alternarono proprio sulla panchina del club laziale portato fino alla vittoria della Coppa Italia di Serie C. A contrattualizzare entrambi gli allenatori nel club allora di proprietà di Piero Camilli è stato Danilo Pagni che attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha raccontato questa particolare "sfida nella sfida". "Calabro è un tecnico molto molto preparato - spiega - e lo scorso anno decidemmo di prenderlo con noi dopo la fine dell'avventura di Sottili. Si tratta di un allenatore bravissimo nella lettura della gara in corso, tanto che spesso azzecca i cambi. In lui rivedo la falsariga del lavoro di Antonio Conte. Rigoli, invece, è un tecnico che a mio modo di vedere ha raccolto molto meno di quello che avrebbe meritato perché la sua carriera racconta di avventure di livello in ogni categoria. A Viterbo fu bravo a seguire la traccia lasciata da Calabro, puntando forte su un grande equilibrio tattico e gestionale, e riuscendo a portare a casa quella Coppa Italia a cui lo stesso Calabro dette un grandissimo contributo"