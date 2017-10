ESCLUSIVA TMW - Papa: “In C tante squadre pronte per la promozione”

© foto di Christian Papa

Christian Papa, direttore sportivo, ha parlato dell'attuale Serie C attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “Credo che le il ritorno al nome 'Serie C' - ha detto - sia affascinante. Devo dire che alcune squadre stanno dimostrando di avere un’ossatura pronta per il salto di categoria, in particolare Pordenone, Siena, Livorno, Lecce e Catania, anche se non sottovaluterei il Monopoli che sta dimostrando di meritare la posizione che attualmente ricopre. Il sistema non è sicuramente ancora finanziariamente solido, ciò va a discapito della qualità del campionato stesso”.

Cosa ne pensa del girone A? “Potrebbe regalare un avvincente testa a testa Siena-Livorno, ma non escluderei il Pisa che - se saprà dar seguito alla vittoria di Alessandria - sicuramente arriverà a comporre una triade che si contenderà la vittoria finale”.

Cosa ne pensa degli esoneri? “Gli esoneri nella prima parte della stagione sono molte volte dettati da problematiche già in essere dall’estate che trovano supporto negli primi scarsi risultati ottenuti. Ora è chiaro, parlando da ds, che se un allenatore è stato scelto a mente libera perché al centro di un progetto tecnico, non può essere esonerato a settembre o a ottobre, altrimenti la credibilità del progetto stesso è quasi nulla. A meno di casi eccezionali, a mio giudizio nei momenti di difficoltà bisogna fare 'squadra' e cercare di svoltare con gli uomini che pochi mesi prima sono stati scelti. Purtroppo in Italia si ha poca voglia di aspettare e sostenere perché è più facile cambiare”.