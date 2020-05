esclusiva Pergreffi: "A e con il Piacenza sono cresciuto. Ma è giusto che rivedessero il futuro"

Un Piacenza che, per garantire la sopravvivenza del club anche nella prossima stagione, ha dovuto ridimensionare da ora i programmi futuri, di fatto iniziando già a smantellare tutto quello che era stato costruito in questi anni. Una serie di addii si sono già consumati, tra questi quello di capitan Antonio Pergreffi, che ha salutato la formazione emiliana lo scorso 4 maggio.

Proprio il difensore, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Una crisi, quella del Piacenza, che dall'esterno è parso un fulmine a ciel sereno. Dall'interno, invece, ve lo aspettavate?

"Già durante l'anno qualche sentore lo avevamo avuto, circa il ridimensionamento futuro di costi e magari anche di programmi, ma non credevamo in decisioni così forti. Di sicuro questa situazione data dal virus non ha poi agevolato il momento, e neppure chi invece nel calcio, ed è chiaro che la proprietà biancorossa pur di iscriversi avrebbe dovuto fare di sacrifici. Noi giocatori siamo andati incontro alle esigenze arrivate dall'alto".

La finale playoff persa a Trapani quando ha pesato in tutto questo?

"Sicuramente quelle di Siena prima e Trapani poi sono state due batoste notevoli per la società, con una B da difendere, questo anno, si sarebbero sicuramente fatti ragionamenti diversi: quei due episodi hanno scombussolato un po' tutti i possibili piani. Poi quest'anno abbiamo forse faticato un pochino, almeno rispetto alle aspettative iniziali, quindi può anche essere giusto rivedere il futuro".

Si è sentito spesso dire di un campionato "al di sotto", per il Piacenza, ma le gare da giocare erano, o sono, ancora molte. Non è presto per fare bilanci?

"Le aspettative iniziali erano molto alte, ma è vero che noi abbiamo detto la nostra, in linea con le spese e con il gruppo formato. Non è stata nel complesso una stagione negativa, però tutti dallo scorso anno si aspettavano qualcosa in più, per quanto poi anche quella passata sia stata una stagione in cui si è andati oltre le aspettative".

Quattro lunghi anni in biancorosso: cosa lasci e cosa ti porti via?

"A Piacenza ho trovato una seconda famiglia, sia con il club che con tutto l'ambiente. Ho imparato molto, e credo si sia cresciuti insieme, io con la società e la città, la piazza fantastica, e loro con me".

Parlare di futuro è forse prematuro...

"Adesso si, non ci sono ancora le linee guide e non sappiamo con esattezza quali saranno i format dei vari campionati, ma di sicuro io ho voglia di stare ancora in campo, magari facendo il salto di categoria o provando a vincere un campionato di C. Sarebbe il coronamento di tanti sacrifici fatti in carriera".